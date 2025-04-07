В Ярославле начали демонтировать знаки, запрещающие выход на лед

В Ярославле стартовал демонтаж знаков «Выход на лед запрещен». Об этом сообщили в МКУ «Центр гражданской защиты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля Фото: МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля

К настоящему моменту демонтировано 19 знаков, работа будет вестись по мере таяния льда на водных объектах. При этом в «Центре» призывают жителей быть осторожными рядом с водоемами.

«Весной вода остается холодной, и случайное падение в нее может привести к переохлаждению организма»,— говорится в сообщении «Центра».

Напомним, что в Ярославле выход на лед запрещен с 8 марта, запрет действует до окончания прохождения ледохода и таяния ледового покрова.

Алла Чижова