В Ярославле начали демонтировать знаки, запрещающие выход на лед
В Ярославле стартовал демонтаж знаков «Выход на лед запрещен». Об этом сообщили в МКУ «Центр гражданской защиты».
Фото: МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля
К настоящему моменту демонтировано 19 знаков, работа будет вестись по мере таяния льда на водных объектах. При этом в «Центре» призывают жителей быть осторожными рядом с водоемами.
«Весной вода остается холодной, и случайное падение в нее может привести к переохлаждению организма»,— говорится в сообщении «Центра».
Напомним, что в Ярославле выход на лед запрещен с 8 марта, запрет действует до окончания прохождения ледохода и таяния ледового покрова.