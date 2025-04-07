В Ставрополе на благоустройство аэропорта направят 95 млн рублей

На благоустройства аэропорта в Ставрополье потратят 95 млн рублей

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Депутаты Думы Ставропольского края в новой редакции регионального бюджета на 2025 год выделили 95 млн руб. на благоустройство территории нового терминала аэропорта в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

«Принятие поправок в бюджет — важный шаг, направленный на комплексное развитие региона и повышение качества жизни людей»,— рассказал председатель комитета регионального заксобрания по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Иван Ковалев.

Основной акцент сделан на капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности. Среди них — начало строительства в текущем году двух детских садов в Ставрополе и Михайловске, которые востребованы местными жителями.

Николай Аксенов