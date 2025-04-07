В Тольятти прошел суд над бывшим главврачом больницы № 1 и его покойным заместителем

Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу теперь уже бывшего главного врача Тольяттинской городской клинической больницы № 1 Максима Замулина и его заместителя по клинико-экспертной работе Симона Ананикяна. Они признаны виновными в растрате в крупном размере, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с мая 2021 года по декабрь 2022 года медики незаконно начисляли 71 сотруднику выплаты за увеличенный объем работы. Сумма похищенных средств превысила 14 млн руб.

Ежемесячно работники снимали с банковских карт часть полученных денег и передавали своим руководителям.

В итоге суд приговорил господина Замулина к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении господина Ананикяна прекращено, так как он скончался.

Алексей Алексеев