В Ростове началась подготовка к наведению понтонного моста на Зеленый остров

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону стартовали работы по наведению понтонной переправы на Зеленый остров, сообщает пресс-служба городской администрации. Мост будет подготовлен к использованию к началу майских праздничных дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / logvinenko_rnd Фото: t.me / logvinenko_rnd

Сейчас идут процедуры по получению разрешительных документов и внеочередного освидетельствования ФАУ «Российское квалификационное общество» для дальнейшего наведения и эксплуатации моста, поясняют в мэрии.

Понтонный мост на Зеленый остров обычно демонтируют на зимний период, а каждая весенняя установка является временным решением. В ноябре 2018 года мост неожиданно затонул да наступления зимнего сезона и жители города лишились доступа к популярной зоне отдыха. 1Вопрос о необходимости строительства полноценного моста был поднят общественностью города в 2018 году, но активная работа над проектом началась только в апреле 2024 года. Тогда департамент автомобильных дорог Ростова получил задачу разработать документацию для планировки и размежевания земельного участка площадью 5,3 га. Точные даты начала строительства капитального моста пока не сообщаются.

Валентина Любашенко