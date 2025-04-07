В ГД внесли проект о квоте при поступлении в вузы для детей из многодетных семей

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, дающий квоту при поступлении на бюджетные места в вузы детям из многодетных семей, проживающих в регионах с низкой рождаемостью. Перечень таких регионов определит правительство, следует из документа.

Согласно законопроекту, квотой смогут воспользоваться те, кто поступает в образовательное учреждение своего субъекта на программы бакалавриата и специалитета. Проект также дает преимущественное право на зачисление в вузы, находящиеся в ведении МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и федеральной противопожарной службы.

Изменения предлагается внести в ст. 71 закона «Об образовании». В текущей редакции статьи преимущество при поступлении на бюджет в вузы и колледжи имеют дети-сироты, люди с инвалидностью и ветераны боевых действий. В пояснительной записке указывается, что реализация инициативы поспособствует «совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния семей с детьми».

Полина Мотызлевская