Въехавший на остановку возле РКБ №1 в Ижевске автобус будет отбуксирован

Автобус въехал на остановку общественного транспорта возле Республиканской клинической больницы №1 в Ижевске, указано в сообществе радио «Адам» в Telegram. В 1-м отделе Госавтоинспекции Удмуртии (ГАИ УР) добавили, что пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: радио «Адам», Telegram Фото: радио «Адам», Telegram

«Произошла поломка транспортного средства, контакта с остановкой общественного транспорта не было»,— говорится в сообщении ГАИ УР. В ближайшее время автобус отбуксируют.