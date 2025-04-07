Въехавший на остановку возле РКБ №1 в Ижевске автобус будет отбуксирован
Автобус въехал на остановку общественного транспорта возле Республиканской клинической больницы №1 в Ижевске, указано в сообществе радио «Адам» в Telegram. В 1-м отделе Госавтоинспекции Удмуртии (ГАИ УР) добавили, что пострадавших нет.
Фото: радио «Адам», Telegram
«Произошла поломка транспортного средства, контакта с остановкой общественного транспорта не было»,— говорится в сообщении ГАИ УР. В ближайшее время автобус отбуксируют.