Ставрополье заняло 74 место в рейтинге платежной дисциплины

Ставропольский край занял 74 место из 85 в рейтинге регионов России по платежной дисциплине, и продемонстрировал лучшие показатели среди всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Другие субъекты СКФО заняли последние строчки списка, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Показатель просрочки в крае составил 5,28%, а задолженность на численность населения — 359 тыс. руб.

Остальные субъекты Северного Кавказа оказались в конце списка: Кабардино-Балкария — 80 место (6,28%), Карачаево-Черкесия — 81 место (7,73%), Северная Осетия — 82 место (8,78%), Дагестан — 83 место (8,95%), Чечня — 84 место (9,42%), Ингушетия — 85 место (20,88%).

По данным экспертов, наилучшая платежная дисциплина отмечена в Севастополе (1,75%), Крыму (2,28%) и Санкт-Петербурге (2,79%). В этих регионах зафиксирована минимальная доля просроченных кредитов населения перед банками.

Николай Аксенов