В Татарстане 49-летний житель Буинска признан виновным в попытке убийства своей бывшей супруги в состоянии аффекта. Суд назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 107 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане мужчина получил два года тюрьмы за попытку убийства бывшей супруги

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане мужчина получил два года тюрьмы за попытку убийства бывшей супруги

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 25 мая 2024 года, находясь в состоянии аффекта, вызванного поведением потерпевшей, мужчина нанес ей три ножевых ранения в область жизненно важных органов и лица. После нападения он пытался покончить с собой, нанеся удар ножом себе в шею, однако остался жив.

Экспертиза установила, что конфликт произошел после того, как женщина во время телефонного разговора договаривалась о встрече с другим человеком, игнорируя требования обвиняемого прекратить беседу.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Артём Дергунов