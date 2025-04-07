«Финам» рассказал нижегородским предпринимателям о привлечении финансирования для роста бизнеса

Финансовая группа «Финам» при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области провела конференцию «Стратегия развития бизнеса в Нижнем Новгороде. Возможности кратного роста». Предприниматели, инвесторы и эксперты обсудили перспективы привлечения капитала для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГ «Финам» Фото: ФГ «Финам»

Президент — председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков, открывая дискуссию, рассказал о ключевых изменениях в экономике, вызовах и возможностях для развития региональных компаний. Он подчеркнул инвестиционный потенциал Нижегородской области и отметил благоприятный период для подготовки к выходу на фондовый рынок.

Главной темой мероприятия стало привлечение средств для роста бизнеса через механизмы IPO и pre-IPO и выпуск облигаций. Эксперты познакомили участников встречи с требованиями к эмитентам и аспектами подготовки компании к размещению ценных бумаг на бирже. Управляющий директор по долговым рынкам капитала ФГ «Финам» Мария Романцова поделилась с гостями конференции успешными кейсами выхода компаний малого и среднего бизнеса на долговой рынок. «Выход на рынки капитала дает компаниям неоспоримые преимущества. Например, облигации — инструмент для кратного роста, позволяющий привлечь долгосрочное финансирование без залога, поручительства, на любые цели. При этом у агрокомпаний из Нижегородской области есть уникальная возможность уже сейчас воспользоваться региональной субсидией ставки купона по выпуску облигаций в размере до 100% от ключевой ставки», — отмечает Мария Романцова.

Продолжая тему выхода компаний на рынок, управляющий директор по рынкам акционерного капитала ФГ «Финам» Леонид Павликов рассказал нижегородским предпринимателям о привлечении средств через механизмы pre-IPO и IPO.

«Наступает оптимальное время для подготовки к публичности, в том числе и потому, что в ближайшей перспективе льготное финансирование может стать доступным только для публичных компаний.

Бизнес Нижнего Новгорода обладает высоким потенциалом для выхода на рынки капитала, что открывает новые возможности для притока инвестиций в локальный бизнес и развития региона в целом», — подчеркнул Леонид Павликов.

Деловая часть конференции завершилась сессией вопросов и ответов, в ходе которой эксперты проконсультировали участников встречи о возможностях привлечения капитала для бизнеса с помощью инструментов рынка ценных бумаг.

Торгово-промышленная палата стала важной площадкой для обмена опытом и знаниями, способствующей развитию Нижегородской области и привлечению инвестиций в регион. ФГ «Финам» планирует и дальше поддерживать инициативы, направленные на развитие российского бизнеса и рынков капитала.

АО «ФИНАМ»