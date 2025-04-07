В Башкирии начали выплачивать компенсацию по потере имущества из-за паводка

В Архангельском районе 29 человек получили компенсацию за погибших из-за паводка животных, сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава администрации района Айрат Саитгалин. Также выплачено 745 тыс. на первоочередные нужды, по 5 тыс. на заявителя, отметил он. На сегодняшнее утро направлены выплаты девяти домохозяйствам по утраченному имуществу. «Эту работу мы планируем завершить до 10 апреля»,— отрапортовал глава администрации.

Глава республики Радий Хабиров поручил ему доложить о результатах этой работы. «Главное, деньги мы вам направили, если надо больше, значит, направим больше»,— пообещал он.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Архангельском районе собственникам, чье имущество пострадало во время затопления территорий, обещали выплатить по 10 тыс. руб. Радий Хабиров предложил также компенсировать стоимость погибших домашних животных.

Майя Иванова