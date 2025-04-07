Дочь экс-владельца «Арианта» оспаривает отказ в переоценке квартиры в Чебаркуле

Девятый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу Елены Кретовой, дочери экс-владельца холдинга «Ариант» Александра Аристова, на отказ первой инстанции признать недействительной оценку недвижимости на территории санатория «Кисегач» в Чебаркуле. Рассмотрение жалобы пройдет 13 мая 2025 года. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Решение, которое оспаривает Елена Кретова, было принято Арбитражным судом Москвы 13 февраля этого года. В список ответчиков вошли судебный пристав-исполнитель Алла Кириллова и ФССП России. Елена Кретова в заявлении, поданном в декабре 2024-го, требовала признать недействительным постановление Аллы Кирилловой об оценке стоимости квартиры в Чебаркуле площадью 65,1 кв. м. Ее цена составила 13,2 млн руб. В рамках исполнительного производства по взысканию 46 млрд руб. неосновательного обогащения с бывших собственников перешедшего государству агрохолдинга «Ариант», Росимуществе выставило недвижимость на торги.

Елена Кретова же полагала, что рыночная стоимость квартиры выше — 14,6 млн руб. Она просила суд приостановить торги и провести независимую экспертизу. В удовлетворении требований было отказано.