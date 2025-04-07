Рейс из Египта в Самару задержан на 12 часов

Самолет компании Air Cairo, следующий из Шарм-эль-Шейха в Самару, должен был вылететь вечером 6 апреля, однако задерживается на 12 часов. Согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч, данный рейс отменен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Пассажиры просят авиакомпанию предоставить официальную информацию и уточнить время отправления рейса. В настоящее время более 200 пассажиров, включая детей, ожидают вылета в транзитной зоне аэропорта Шарм-эль-Шейха.

Официальных сообщений от перевозчика пока не было.

Андрей Сазонов