В Горячем Ключе построят тепличный комплекс по выращиванию роз и земляники

Компания «Гелиос-Агро» планирует открыть тепличный комплекс по выращиванию роз и земляники стоимостью 1,45 млрд руб. в Горячем Ключе в 2026 году. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на минсельхоз Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Изначально инвестор намеревался запустить объект в 2025 году. Сейчас завершено межевание земли под проект и постановка участков на кадастровый учет с присвоением номеров. Также проведена экологическая экспертиза для выделения особо ценных земель.

По данным РСХБ, на Краснодарский край пришлось 20% российского рынка цветов в 2024 году. Объем производства цветов в России в прошлом году составил около 400 млн штук, увеличившись вдвое за последние девять лет. Эксперты прогнозируют, что ввод новых тепличных комплексов и выход на полную производственную мощность инвестиционных проектов со среднегодовым темпом 4% обеспечат развитие отрасли в ближайшие годы.

Согласно информации СПАРК, АО «Гелиос-Агро» зарегистрировано в 2016 году в поселке Приреченский (Горячий Ключ). Компания специализируется на выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Выручка предприятия в 2024 году составила 75 тыс. руб., чистая прибыль — 6 тыс. руб., тогда как в 2023 году компания понесла убыток в размере 249 тыс. руб.

О планах запуска тепличного комплекса в Горячем Ключе стало известно в марте 2024 года. Инвестор планирует создать предприятие мощностью около 532 т земляники и 9 млн стеблей роз в год.

Нурий Бзасежев