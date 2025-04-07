Проект утиной птицефабрики под Новосибирском подорожал до 6,9 млрд рублей

Строительство птицефабрики «Улыбино» по производству мяса утки в Новосибирской области выросло в цене до 6,9 млрд руб. Выход на проектную мощность ожидается в 2025 году, пишет ТАСС.

В конце января 2024-го глава минсельхоза региона Евгений Лещенко сообщал, что инвестиции в возведение птицефабрики составят 5,2 млрд руб. Изначально стоимость проекта оценивалась в 4,2 млрд руб.

В прошлом году производственная мощность предприятия составила около 17 тыс. тонн мяса утки, в 2023-м — 12,5 тыс., в 2022-м — 10,6 тыс.

Как писал «Ъ-Сибирь», птицефабрика «Улыбино» зарегистрирована в январе 2016 года, расположена на площадке около 400 га в Искитимском районе. Она начала работать в конце 2019 года. Проект включает 55 корпусов откорма утки, пять корпусов ремонтного молодняка, инкубатор, 12 корпусов родительского стада, цех по переработке, вспомогательные и инфраструктурные объекты.

Александра Стрелкова