Бюджетное учреждение из Уфы заплатит до 5 млн рублей за доставку техники НАТО

МБУ «Центр патриотического воспитания молодежи» (учредитель — комитет по делам молодежи мэрии Уфы) ищет подрядчика для поставки трофейной военной техники НАТО из Верхней Пышмы. По данным сайта госзакупок, учреждение готово заплатить за услуги до 4,9 млн руб. из собственных средств. Итоги электронного аукциона будут подведены 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

До 1 мая победитель конкурса должен будет привести десять единиц техники американского, немецкого, британского, французского, канадского, турецкого и украинского производства. В список вошли два БМП Bradley и Marder, бронетранспортеры FV103 Spartan, VAB, M113, бронеавтомобили Kirpi, Humvee, Maxxpro, Roshel Senator и «Козак».

Техника будет показана на площади имени Ленина в рамках выставки «Сила V правде — гордость и победа». Мероприятие приурочено к 80-летию победы в Великой отечественной войне.

Ранее аналогичные выставки проходили в Новочеркасске, Верхней Пышме, Казани и других городах. Из Уфы военную технику увезут в Пермь.

Идэль Гумеров