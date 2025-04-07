Первым заместителем мэра Ярославля стал Вячеслав Гаврилов
Мэр Ярославля Артем Молчанов назначил своим первым заместителем Вячеслава Гаврилова. Об этом господин Молчанов сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: мэрия Ярославля
Вячеслав Гаврилов родился в Ярославле. В 2012 году стал главой администрации Кировского района города, с 2013 года является заместителем мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.
«В новой должности Вячеслав Гаврилов помимо своих текущих задач будет также решать вопросы координации деятельности территориальных администраций»,— пояснил господин Молчанов.