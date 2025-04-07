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Первым заместителем мэра Ярославля стал Вячеслав Гаврилов

Мэр Ярославля Артем Молчанов назначил своим первым заместителем Вячеслава Гаврилова. Об этом господин Молчанов сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Вячеслав Гаврилов родился в Ярославле. В 2012 году стал главой администрации Кировского района города, с 2013 года является заместителем мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.

«В новой должности Вячеслав Гаврилов помимо своих текущих задач будет также решать вопросы координации деятельности территориальных администраций»,— пояснил господин Молчанов.

Алла Чижова