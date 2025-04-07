В Волгограде возбудили дело о незаконной рубке деревьев на 270 тыс. рублей

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура зафиксировала на территории Волгоградского лесничества факт незаконной рубки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере лесопользования выяснилось, что речь идет о лесных насаждениях породы ива, ясень и тополь в объеме свыше 10 куб. м. Причиненный лесному фонду ущерб специалисты оценили в 270 тыс. руб.

Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. В итоге следствие возбудило уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ), которое сейчас находится на стадии расследования.

Павел Фролов