За 20 лет 30% астраханских сельхозземель стали пустыней

Площадь опустынивания сельскохозяйственных земель в Астраханской области ежегодно увеличивается на 5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доктора биологических наук заведующую кафедрой биотехнологии, аквакультуры, почвоведения и управления земельными ресурсами Астраханского государственного университета Людмилы Яковлевой. Более 1,3 миллиона гектаров уже подвержены этому процессу, а еще 2 миллиона находятся на стадии экологического риска.

За последние 20 лет площадь опустынивания выросла на 30%. Основные причины — неконтролируемый выпас скота, засуха, низкая влажность и высокие температуры. Нагрузка на пастбища превышает допустимые нормы, а только 3% животноводов занимаются восстановлением почвы, уверяют ученые.

Для борьбы с опустыниванием предлагается усилить контроль за выпасом скота, высаживать засухоустойчивые растения, такие как джузгун, и создавать питомники для их размножения. Ученые АГУ совместно с коллегами из Прикаспийского аграрного федерального научного центра РАН выпустили научную монографию о процессах опустынивания и предложили создать сеть тестовых полигонов для мониторинга состояния почв.

В Астраханской области около 2,3 миллиона гектаров занимают пастбища, из которых до 70-80% подвержены эрозии и деградации. Разрабатывается программа по борьбе с опустыниванием, включающая фитомелиорацию, обводнение, удаление солей из почв и оптимизацию нагрузки на пастбища.

Проблема опустынивания в Астраханской области требует комплексного подхода для сохранения сельскохозяйственных земель, улучшения экологии и устойчивого развития региона.

Никита Маркелов