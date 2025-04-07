Власти Прикамья выбрали куратора проведения фестиваля «Город встреч»

Зампред регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина выступит генеральным продюсером фестиваля «Город встреч» в 2025 году. Об этом сообщает издание «Новый компаньон». Источник в краевом кабмине подтвердил «Ъ-Прикамье» информацию о назначении куратора мероприятия. Госпожа Галкина руководила проведением фестиваля в 2023 и 2024 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Галкина

Наталья Галкина



В феврале «Ъ-Прикамье» сообщал, что в 2025 году краевое правительство может выделить на проведение летнего фестиваля «Город встреч» 32 млн руб. Средства в виде субсидии получит АНО «Агентство новых технологий». В фестивале нынешнего года будет три тематические линейки: молодежная — в рамках событий «Молодежной столицы России», национальная — посвященная 100-летию Коми-Пермяцкого округа, и патриотическая — в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас рассматривается кандидатура режиссера мероприятия. В 2023 и 2024 годах им выступал Илья Авербух.

Летний фестиваль «Город встреч» проходит в Перми с 2023 года. В рамках фестиваля на городской эспланаде проходят фестивали, посвященные разным видам искусств, а также концерты и другие тематические мероприятия.