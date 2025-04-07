Турпоток в Изобильненский округ Ставрополья вырос в 7,5 раз за три года

За три года количество туристов, посетивших Изобильненский округ Ставропольского края, выросло в 7,5 раз. Если в 2021 году турпоток составлял 6 тыс. человек, то в 2024 году этот показатель достиг 45 тыс. посетителей, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на главу округа Романа Коврыгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы находимся в 50 км от краевого центра, и входим в Ставропольскую агломерацию. Здесь проходят автомагистрали и железная дорога, которые связывают Ставрополье с Краснодарским краем и Ростовской областью, в 70 км — аэропорт. Для взаимодействия с курортами КМВ и Ставрополем созданы кольцевые маршруты»,— заявил Роман Коврыга.

Особой популярностью у гостей пользуется поселок Солнечнодольск, где с 2021 года проводится фестиваль уличного искусства. Здесь преобладает этнографический туризм, так как округ богат казачьими традициями и культурой.

Николай Аксенов