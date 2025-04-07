Скончался экс-руководитель «Ярэнерго»

5 апреля умер бывший управляющий «Ярэнерго» Евгений Тюрин. Об этом сообщили в пресс-службе «Ярэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» Фото: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

Евгений Тюрин с 1961 года работал в сфере энергетики — прошел путь от старшего инженера по режимам до директора ТЭЦ-1. В 1979 году стал главным инженером «Ярэнерго», а спустя три года — управляющим.

«На время его руководства пришлись выделение из состава "Ярэнерго" "Вологдаэнерго", преобразование "Ярэнерго" в акционерное общество, организация энергоснабжения области в условиях начального шокового периода выживания страны»,— рассказали в пресс-службе.

В 1998 году Евгений Тюрин вышел на пенсию. После чего занимался воспитанием будущих энергетиков: проводил лекции и экскурсии. Является Заслуженным энергетиком Министерства топлива и энергетики РФ.

Алла Чижова