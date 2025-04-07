Еще 13 перекрестков планируют подключить к автоматизированной системе управления дорожным движением в 2025 году. Об этом сообщил глава комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров на деловом понедельнике в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Казани появится 13 новых «умных» перекрестков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В 2025 году в Казани появится 13 новых «умных» перекрестков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Умные перекрестки появятся на участках улиц:

Гагарина — Октябрьская;

Космонавтов, д. 59;

Аграрная — автовокзал «Восточный»;

Петербургская — Суконная;

Аббасова — Удивительная;

Гладилова — Табейкина;

Гладилова — Энгельса;

Чуйкова — ост. Дружбы (пешеходный);

Оренбургский проезд — Гареева;

Габишева — Завойского;

Аделя Кутуя — Родины;

Восход, д. 7;

Тэцевская — Теплично-Комбинатская.

К автоматизированной системе управления дорожным движением подключено 237 адаптивных светофорных объектов с 955 детекторами транспорта и 356 камер видеонаблюдения.

Таким образом, искусственный интеллект в диспетчерском центре по данным со всех подключенных устройств анализирует загруженность дорог и корректирует работу светофоров на перекрестках, что уменьшает время ожидания водителей.

Дарья Сайфиева