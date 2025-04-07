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В 2025 году в Казани появится 13 новых «умных» перекрестков

Еще 13 перекрестков планируют подключить к автоматизированной системе управления дорожным движением в 2025 году. Об этом сообщил глава комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров на деловом понедельнике в мэрии.

В 2025 году в Казани появится 13 новых «умных» перекрестков

В 2025 году в Казани появится 13 новых «умных» перекрестков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2025 году в Казани появится 13 новых «умных» перекрестков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Умные перекрестки появятся на участках улиц:

  • Гагарина — Октябрьская;
  • Космонавтов, д. 59;
  • Аграрная — автовокзал «Восточный»;
  • Петербургская — Суконная;
  • Аббасова — Удивительная;
  • Гладилова — Табейкина;
  • Гладилова — Энгельса;
  • Чуйкова — ост. Дружбы (пешеходный);
  • Оренбургский проезд — Гареева;
  • Габишева — Завойского;
  • Аделя Кутуя — Родины;
  • Восход, д. 7;
  • Тэцевская — Теплично-Комбинатская.

К автоматизированной системе управления дорожным движением подключено 237 адаптивных светофорных объектов с 955 детекторами транспорта и 356 камер видеонаблюдения.

Таким образом, искусственный интеллект в диспетчерском центре по данным со всех подключенных устройств анализирует загруженность дорог и корректирует работу светофоров на перекрестках, что уменьшает время ожидания водителей.

Дарья Сайфиева

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