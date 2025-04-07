В 2025 году в Казани появится 13 новых «умных» перекрестков
Еще 13 перекрестков планируют подключить к автоматизированной системе управления дорожным движением в 2025 году. Об этом сообщил глава комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров на деловом понедельнике в мэрии.
В 2025 году в Казани появится 13 новых «умных» перекрестков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Умные перекрестки появятся на участках улиц:
- Гагарина — Октябрьская;
- Космонавтов, д. 59;
- Аграрная — автовокзал «Восточный»;
- Петербургская — Суконная;
- Аббасова — Удивительная;
- Гладилова — Табейкина;
- Гладилова — Энгельса;
- Чуйкова — ост. Дружбы (пешеходный);
- Оренбургский проезд — Гареева;
- Габишева — Завойского;
- Аделя Кутуя — Родины;
- Восход, д. 7;
- Тэцевская — Теплично-Комбинатская.
К автоматизированной системе управления дорожным движением подключено 237 адаптивных светофорных объектов с 955 детекторами транспорта и 356 камер видеонаблюдения.
Таким образом, искусственный интеллект в диспетчерском центре по данным со всех подключенных устройств анализирует загруженность дорог и корректирует работу светофоров на перекрестках, что уменьшает время ожидания водителей.