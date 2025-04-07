Проценты до срока — «Росгосстрах» защитит доход при вынужденном закрытии вклада

На фоне естественного при высоких процентных ставках интереса россиян к банковским депозитам «Росгосстрах» совместно с Банком ВТБ (ПАО) разработали страховой продукт, который позволяет сохранить изначальный доход по срочному вкладу при его вынужденном досрочном закрытии. В зависимости от тарифа продукт «Защита дохода» обеспечит компенсацию процентов в сумме 100 тыс., 250 тыс. или 400 тыс. рублей по всем вкладам, которые пришлось досрочно закрыть из-за неблагоприятных событий в жизни. Стоимость полиса зависит от выбранной страховой суммы и составляет от 2000 до 8000 рублей. Примечательно, что можно оформить сразу несколько договоров страхования для покрытия дохода по всем своим вкладам, открытым в любом банке на территории РФ, если страховой суммы по одному полису недостаточно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.freepik.com Фото: ru.freepik.com

Компенсация недополученного дохода выплачивается, если вклад досрочно закрыт по следующим причинам:

• конструктивная гибель по любой причине недвижимого имущества, принадлежащего страхователю или его близкому родственнику;

• повреждение этого недвижимого имущества (за исключением остекления) в результате пожара, взрыва, противоправных действий третьих лиц, внешнего воздействия, залива, стихийных бедствий;

• утрата или угон транспортного средства, принадлежащего страхователю или близкому родственнику;

• смерть близкого родственника страхователя в результате несчастного случая;

• установление страхователю или его близкому родственнику инвалидности I, II группы, категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного случая

• первичное диагностирование критического заболевания (инфаркт, инсульт, онкозаболевание) у страхователя или его близкого родственника;

• потеря работы страхователем по причине ликвидации работодателя либо сокращения штата.

По данным Банка России, общий объем вкладов населения на конец 2024 года превысил 63,4 триллиона рублей, что, по оценке ВТБ, принесло людям более 7 трлн рублей процентного дохода. В этом году, согласно прогнозам, процентные доходы по депозитам могут достичь рекордной суммы в 9 трлн рублей.

«Высокие ставки позволяют банкам привлекать все больше вкладчиков. Однако у многих банковских клиентов, которые рассчитывали получить доход со вклада, могут неожиданно поменяться жизненные обстоятельства — и срочно потребуются деньги, которые изначально планировалось не трогать и хранить определенное время. Понятно, что при таком варианте банк обычно выплачивает проценты по ставке «до востребования», а это десятые доли процента, — отмечает руководитель направления Управления разработки и развития продуктов ПАО СК «Росгосстрах» Светлана Мухаева. — Как раз для защиты финансовых интересов вкладчиков мы и создавали наш продукт. Заплатив за страховку несколько тысяч рублей, клиент может сохранить тот уровень процентного дохода, на который рассчитывает изначально. Выгоднее всего оформить полис страхования одновременно с открытием срочного вклада — в таком случае страховая выплата составит неполученные проценты за весь срок по договору вклада».

ПАО СК «Росгосстрах» входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2024 года система «Росгосстрах» отметила 103 года со дня своего создания. www.RGS.ru

ПАО СК «Росгосстрах»