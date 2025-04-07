Власти Белгорода ввели очно-дистанционное обучение в школах Ракитянского района

В Ракитянском районе Белгородской области из-за сложной обстановки введен очно-дистанционный формат обучения для школьников. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Все дополнительные подробности будут доведены заместителем губернатора—министром образования Белгородской области Андреем Викторовичем Милехиным, а также главой Ракитянского района Анатолием Викторовичем Климовым. Безусловно, мы, взрослые, должны в первую очередь заботиться о безопасности наших детей. Лучше мы перестрахуемся, но наши дети должны быть живыми и здоровыми»,— написал губернатор.

Господин Гладков напомнил, что решение о выборе формата обучения в таком случае принимают родители школьников. Главная задача — обеспечить максимальный уровень безопасности граждан.

5 апреля губернатор сообщил о трех пострадавших в результате удара БПЛА ВСУ по автомобилю. Речь шла о двух мужчинах и 15-летнем подростке.