Ставропольский музей организовал уличные выставки к 80-летию Победы

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств организовал программу уличных выставок в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиции размещены под открытом небом и доступны для посещения ежедневно, сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ставропольский краевой музей изобразительных искусств Фото: Ставропольский краевой музей изобразительных искусств

Такой формат выставок уже стал традиционным для жителей Ставрополя. Репродукции военных полотен привлекают внимание как старшего поколения, так и молодежи.

В настоящее время около музея работает выставка «Уроки истории. Великая Победа», где представлены малоизвестные широкой публике графические работы. Экспозиция разделена на три тематические части: «На защиту Отечества» с графикой, призывающей защищать страну; «Путь к Победе» о патриотическом движении в тылу; и «Суровую память храним» с произведениями о подвиге солдат-освободителей.

Николай Аксенов