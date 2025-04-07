В Оренбуржье обновили парк сельхозтехники на сумму более 5 млрд рублей

Оренбургские сельскохозяйственные товаропроизводители приобрели новую технику и оборудование на сумму более 5 млрд руб. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, аграрии приобрели 233 трактора (73% от планового задания на год), 106 зерноуборочных комбайнов (62%), 15 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок (83%), 242 единицы прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.

Наилучшие показатели по приобретению техники в Бузулукском, Грачевском, Матвеевском, Ташлинском, Тоцком, Тюльганском районах, Сорочинском и Кувандыкском муниципальных округах. У них выполнены все показатели госпрограммы.

Парк сельскохозяйственной техники АПК региона обновляется в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области».

Руфия Кутляева