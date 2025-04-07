В Башкирии мост через реку Уршак отремонтируют на две недели раньше

Сроки ремонта моста через реку Уршак около Булгаково на трассе Уфа — Оренбург сократят на две недели, сообщает «Башинформ» со ссылкой на руководителя ФКУ «Приуралье» Дениса Абрамова. Ремонт планируется провести с 3 июня до начала августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«По контракту подрядная организация должна была выполнять работы на данном мосту с мая по ноябрь 2025 года. Но в связи с высокой интенсивностью участка дороги принято решение сократить сроки ремонтных работ и выполнить их в период наименьшего трафика — в июне и июле,— приводит издание слова господина Абрамова.— Работы будут проводиться круглосуточно, без выходных и праздничных дней в две смены».

Пересмотреть сроки ремонта моста поручил глава Башкирии Радий Хабиров 2 апреля на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Во время проведения работ будет частично перекрыт участок дороги. Водители смогут проезжать по трем полосам, где организуют светофорное регулирование транспортных потоков. Движение по средней полосе будет реверсивным. Утром две полосы будут открыты для проезда в сторону Уфы, а вечером — из нее.

«Приуралье» в этом году заключило контракт с ООО «Югстроймонтаж 26» за 159,6 млн руб. на ремонт моста через реку Уршак на трассе Р-240 для приведения искусственного сооружения в нормативное состояние. Мост был введен в эксплуатацию в 1980 году, сообщала пресс-служба «Приуралья». Его реконструкция проводилась в 2014 году, а в 2023 году обследование выявило трещины, проблемы с водоотводом и недостатки дорожного покрытия. Интенсивность движения по участку превышает 20 тыс. автомобилей в сутки, около половины из них — большегрузные автомобили.

Майя Иванова