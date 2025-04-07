Чистая прибыль «Новомет-Пермь» выросла больше чем в восемь раз

АО «Новомет-Пермь» отчиталось о финансовых результатах за прошлый год. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании за указанный период превысила 2,598 млрд руб., в 2023 году этот показатель составил 323,25 млн руб. (рост 704%) Выручка АО зафиксирована на уровне 15,72 млрд руб. (14,89 млрд руб. в 2023 году), рост составил 6%. Прибыль от продажи выросла с 4,449 млрд руб. до 5,192 млрд руб. Нераспределенная прибыль компании составляет более 18,2 млрд руб. (15,6 млрд руб. в прошлом году), кредиторская задолженность — 5,15 млрд руб. (6,68 млрд руб. в 2023 году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Группа «Новомет» — один из крупнейших производителей электропогружных центробежных насосов для добычи нефти, также оказывает сервисные услуги. До февраля 2022 года около 50% продукции «Новомета» поставлялось на экспорт. До весны прошлого года. АО «Новомет-Пермь», владели отец и сын Олег и Максим Перельманы, а также ряд топ-менеджеров компании. Еще 30,76% принадлежало «Роснано», а 19,34% инвестфондам Russia Partners и Baring Vostok. В апреле 2023 года стало известно, что акции были консолидированы у структур, близких к гендиректору АО и промышленной группе «Конар». Позже Максим Перельман покинул должность руководителя «Новомет-Пермь» и посты в других юрлицах, связанных с «Новометом».

Cейчас прокуратура оспаривает ряд сделок «Новомет-Пермь» с зарубежными компаниями, которые близки к группе. Как считает заявитель, они нанесли ущерб АО и его акционерам.