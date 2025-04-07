В Ставрополе проезд на кладбища закроют на неделю

В преддверии Пасхи в Ставрополе временно ограничат проезд частного транспорта на территории четырех городских кладбищ. Запрет коснется Игнатьевского, Нового, Новейшего и Воскресенского некрополей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать с 14 по 20 апреля с 9:00 до 18:00 в связи с проведением санитарной уборки. Для удобства горожан, ухаживающих за захоронениями, на территории кладбищ уже завезли песок, наладили работу водопровода, установили мусорные контейнеры и биотуалеты.

В 2025 году православная Пасха приходится на 20 апреля, а Радоница будет отмечаться 29 апреля.

Николай Аксенов