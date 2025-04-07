Банду из 17 сутенеров раскрыли в Красноярском крае и Новосибирской области

Правоохранители выявили банду сутенеров, которая действовала на территории Красноярского края и Новосибирской области. Группировка насчитывала 17 участников, среди которых 12 мужчин и пять женщин в возрасте от 17 до 38 лет, рассказали в управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.

По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края организовал криминальную организацию, которая похищала женщин и девушек и вовлекала их в занятие проституцией. В преступную группу входили администраторы, водители, бухгалтер, кадровая служба, а также группа быстрого реагирования, обеспечивающая охрану. Участники силового блока имели в арсенале ножи, газовое и травматическое оружие. В самой банде была установлена жесткая дисциплина, ее участники беспрекословно подчинялись главарю.

Сутенеры арендовали сауны, массажные салоны, квартиры и апартаменты в Красноярском крае и Новосибирской области. «За проступки в виде побега, отказа от интима, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно»,— рассказали в следственном ведомстве. Всего в занятие проституцией члены банды вовлекли более 20 женщин.

Предполагаемого организатора банды суд заключил под стражу. Решается вопрос об избрании меры пресечения его подручным.

Илья Николаев