В самом центре Тольятти множество домов остались без водоснабжения

Вчера поздно вечером, 6 апреля, в Тольятти произошла утечка на водопроводе по адресу: ул. Карла Маркса, 66. Об этом сообщили в водоснабжающей организации ООО «Волжские коммунальные системы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На время устранения аварии отключено холодное водоснабжение по ряду многоквартирных домов на ул. Карла Маркса, ул. Чуковского и ул. Жилина. Также под отключение попал ТЦ «Рубин». Предварительно, воду должны дать сегодня, 7 апреля, в 17:00 (MSK+1).

На время отключения жителям будет предоставлен питьевой бойлер.

«В период производства работ и после восстановления схемы водоснабжения прогнозируется временное изменение качества воды по мутности»,— предупредили в ООО «ВКС».

Алексей Алексеев