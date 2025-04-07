В самом центре Тольятти множество домов остались без водоснабжения
Вчера поздно вечером, 6 апреля, в Тольятти произошла утечка на водопроводе по адресу: ул. Карла Маркса, 66. Об этом сообщили в водоснабжающей организации ООО «Волжские коммунальные системы».
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
На время устранения аварии отключено холодное водоснабжение по ряду многоквартирных домов на ул. Карла Маркса, ул. Чуковского и ул. Жилина. Также под отключение попал ТЦ «Рубин». Предварительно, воду должны дать сегодня, 7 апреля, в 17:00 (MSK+1).
На время отключения жителям будет предоставлен питьевой бойлер.
«В период производства работ и после восстановления схемы водоснабжения прогнозируется временное изменение качества воды по мутности»,— предупредили в ООО «ВКС».