Сочи возглавил рейтинг популярных горнолыжных курортов России

В зимнем сезоне 2024/2025 Сочи стал лидером среди горнолыжных курортов России по количеству бронирований отелей. По данным исследования Минэкономразвития России и «Авито Путешествия», наиболее продолжительные остановки туристы совершали в Архызе и Кировске — в среднем на три ночи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

В топ-8 также вошли Архыз, Шерегеш, Кировск, Байкальск, Белокуриха, Златоуст и Дивногорск. По объему предложений жилья тройка лидеров аналогична — Сочи, Архыз и Шерегеш.

«Горнолыжные курорты имеют большой потенциал роста, в том числе с точки зрения привлечения иностранных туристов и создания новых турпродуктов для наших путешественников. Мы активно развиваем горнолыжные комплексы на Кавказе, в Сибири, на Севере и на Урале благодаря мерам поддержки по нацпроекту "Туризм и гостеприимство"»,— отметил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности министерства экономического развития России Георгий Груша.

Регионы с горнолыжными комплексами демонстрируют значительный рост туристических поездок. За январь—февраль прирост в Карачаево-Черкесии составил 23%, в Мурманской области — 15,1%, в Сахалинской области — 17,7%, а в Челябинской области — 24,3%.

Предложение жилья на курортах увеличивалось в течение сезона: в феврале 2025 года было на 4% больше вариантов размещения, чем в декабре 2024-го. Бронирования распределились равномерно: 35% пришлось на январь, 34% — на февраль, 31% — на декабрь.

В среднем туристы останавливались на курортах на две ночи. Самые длительные пребывания зафиксированы в Архызе и Кировске — по три ночи. В Сочи и Шерегеше гости проводили в среднем по двое суток, а в Златоусте, Байкальске, Белокурихе и Дивногорске — по одному дню.

Практически на всех курортах в одном номере размещались в среднем по два человека, исключением стала Белокуриха с тремя постояльцами на номер.

«Сочи продолжает оставаться флагманом среди горнолыжных курортов России, привлекая больше половины любителей лыж и сноуборда. Причину популярности стоит искать в большом выборе номерного фонда, удобной логистике до мест катания, наличии трасс для всех уровней подготовки, а также возможностях разнообразить досуг за счет близости к морю и культовым объектам Олимпиады»,— прокомментировал директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин.

Мария Удовик