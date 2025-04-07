В Пермь может зайти федеральная сеть русского фастфуда

Федеральная сеть кафе «Крошка Картошка» планирует открыть филиал в Перми. Как сообщает портал Retail.ru, заведение может открыться в этом году. Отмечается, что большинство новых кафе, которые также предполагается открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других регионах, будут созданы по франшизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

ООО «Крошка Картошка» было зарегистрировано в 2022 году в Москве. Общество ведет деятельность ресторанов и предоставляет услуги по доставке продуктов питания. При этом первое кафе открылось в столице еще в 1998 году. Согласно официальному сайту, заведение предлагает блюда на основе печеного картофеля с начинками. Сегодня в России и СНГ работает 250 точек сети.