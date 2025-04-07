После пожара на крыше многоэтажного дома в Кузбассе возбуждено дело

После пожара в жилом доме Междуреченска (Кемеровская область) следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает Следственное управление СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Возгорание произошло ночью 5 апреля на крыше многоквартирного дома по ул. Комарова, более 120 жильцов были эвакуированы. Общая площадь пожара составила 900 кв. м. По предварительным данным, инцидент произошел из-за аварийного режима работы отопительного электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования дела. По данным ведомства, выявлено ненадлежащее содержание управляющей организацией общедомового имущества.

Александра Стрелкова