Жители Башкирии сообщили о 544 связанных с паводком ситуациях

В Главное управление МЧС Башкирии поступило 544 сообщения, связанных с весенним паводком, сообщает пресс-служба министерства. На контроле находятся две ситуации в деревне Кучумово Чишминского района и в СНТ «Казарез» и «Альбатрос» в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За прошедшие сутки отмечается рост уровня реки Белой в Стерлитамаке. Есть риск подтопления дорог, ведущих к детским оздоровительным лагерям «Чайка и «Салют». Кроме того, в связи с ожидаемыми осадками и ростом уровней воды на реках Белой и Уфе есть риск подтопления пониженных участков местности, низководных мостов и дорог, отмечается в релизе.

Майя Иванова