«Пермские термы» сократили убыток почти вдвое

ООО «Пермские термы», управляющее одноименным банным комплексом в Перми, опубликовало финансовую отчетность за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток организации сократился почти в два раза: со 133,9 млн руб. в 2023-м до 67,7 в 2024-м. Выручка составила 150,7 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 136% (годом ранее — 63,8 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Себестоимость продаж компании увеличилась на 20% до 141,3 млн руб. (в 2023-м — 117,5 млн руб.).

ООО «Пермские термы» — банный комплекс с 17 видами саун и парных, 6 бассейнами и широким перечнем SPA-процедур. Соучредителями ООО «Пермские термы» являются экс-председатель регионального правительства Николай Бухвалов (15%), Андрей Семериков (20%), его брат Алексей Семериков (20%), а также предприниматели Дмитрий Рассадин (20%) и Алексей Санников (20%).