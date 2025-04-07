Прокуратура начала проверку по факту конфликта между молодыми людьми в Саратове

Прокуратура поставила на контроль ход проведения проверки по факту конфликта между молодыми людьми в Октябрьском районе Саратова. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, передает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт между молодыми людьми. Согласно предварительным сведениям, инцидент произошел вечером 5 апреля близ дома № 89 А по ул. Чернышевского.

Прокуратуре предстоит проверить исполнение законодательства о профилактике правонарушений. Также надзорное ведомство оценит действия ответственных должностных лиц в части соблюдения общественного порядка.

Павел Фролов