Курганская прокуратура проверит информацию об отключении воды в 30 домах

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил главе прокуратуры регионального центра Виталию Долгушину проверить информацию об отсутствии воды почти в 30 жилых домах и социальных объектах в центре города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее АО «Водный союз» сообщил о временном прекращении водоснабжения домов по улицам Криволапова, Пушкина, Луговой, Кирова, Коли Мяготина и Товарной, а также в детском саду №121 и в поликлинике «РЖД-Медицина». Причиной стали аварии на сетях. По адресам организован подвоз воды. После освещения данной ситуации в СМИ ей заинтересовалась прокуратура. Городскому ведомству предстоит дать оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц и при необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска