В Краснодарском крае ухудшилась платежная дисциплина населения

Кубань заняла 57-е место в рейтинге регионов России по доле просроченной задолженности населения, составленном РИА Рейтинг. Доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2025 года составила 4,48%, за год показатель вырос на 0,65%. В абсолютном выражении население должно банкам по 523 тыс. руб. на каждого экономически активного жителя. Годом ранее показатель составлял 481 тыс. руб., Кубань занимала 54-е место в рейтинге с долей просроченной задолженности 3,83%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Соседняя Ростовская область расположилась на 58-й строчке. Здесь просрочены выплаты по 4,49% займов (+0,73% год к году).

Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе. В этом субъекте РФ доля просроченной задолженности составляет всего 1,75%. Показатель сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения. В тройку также вошли Крым (2,28%), Санкт-Петербург (2,79%).

Самая высокая доля просроченной задолженности в Ингушетии (20,9%), Чечне (9,42%), Дагестане (8,95%).

Наталья Решетняк