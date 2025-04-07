Трудовая инспекция выявила нарушения в работе пекарни «Хлебница»

Государственная инспекция труда (ГИТ) в Пермском крае выявила нарушения трудового законодательства в пекарне «Хлебница». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Выявленные нарушения связанны с необеспечением кухонного работника, трудящегося в пекарне, расположенной на ул. Ленина, 9 в Перми, средствами индивидуальной защиты. Информация о выявленных нарушениях направлена в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении административного производства», - пояснила замруководителя ГИТ Ирина Зройчикова.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», с конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пекарнях этой сети. В связи с этим была приостановлена деятельность нескольких точек сети.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подало 25 исковых заявлений в защиту прав и законных интересов потребителей к владельцу сети пекарен. Общая сумма возмещения материального вреда по поданным искам составляет 560 тыс. руб., морального вреда — 6,1 млн руб.