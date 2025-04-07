МВД Израиля запретило въезд в страну двум британским депутатам

МВД Израиля запретило двум членам парламента Великобритании от Лейбористской партии въезжать на территорию страны. Об этом пишет газета The Times of Israel. Депутаты Юань Ян и Абтисам Мохамед приехали в Израиль вместе с двумя помощниками из города Лутон (Англия).

В аэропорту Бен-Гурион прибывшую делегацию допросили. В результате, как утверждает управление по народонаселению и миграции страны, были выявлены цели их поездки — «документирование действий израильских сил безопасности и распространение ненавистнической риторики против Израиля».

Ни одно из израильских ведомств не подтвердило прибытие делегации на официальном уровне, уточняет газета. В связи с этим министр внутренних дел Израиля Моше Арбель решил отказать во въезде всем четырем лицам.