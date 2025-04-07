Свердловских водителей предупредили об осложнении дорожных условий из-за погоды

На севере Свердловской области наблюдается осложнение условий на дорогах из-за погоды, предупредили в региональной Госавтоинспекции. В частности, дорога на 179 км трассы Екатеринбург — Серов у Кушвы стала мокрой и скользкой после снегопада, а видимость сильно ухудшилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Водителей призвали быть осторожнее за рулем. «Перед поездкой в северную часть региона рекомендуем проверить прогноз погоды и подготовиться к возможным трудностям на пути»,— сказано в сообщении.

Напомним, в понедельник в Свердловской области ожидаются обильные осадки в виде снега и дождя, днем будет +4°. При этом к среде, согласно прогнозу, дневная температура достигнет +14°, а к концу недели в ночное время опустится до минусовых значений.

Ирина Пичурина