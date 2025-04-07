В Челябинске планируют реставрировать здание Камерного театра

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области рассматривает проект приспособления под современное использование и реставрации здания на улице Цвиллинга, где располагается Камерный театр. В реестр культурного наследия оно внесено как «Здание, где в редакции газеты „Голос Приуралья” в 1906-1910 годах работал журналист Виктор Весновский и в 1915 году уральский писатель Александр Туркин». Об этом сообщает пресс-служба госкомитета.

В проект реставрации включены ремонт кровли, укрепление несущих конструкций и замена коммуникаций, обновление отделки помещений театра, лестницы с коваными элементами, модернизация конструкций основной и малой сцен, светового и звукового оборудования, а также систем отопления, электроснабжения и безопасности. Все работы должны будут проводиться с использованием материалов в строгом соответствии с требованиями сохранения исторической подлинности.

Здание в стиле эклектики было построено в 1890-х годах как доходный дом купца Аврума Бреслина, совладельца типографии. В 1906-1910 годах здесь располагалась редакция газеты «Голос Приуралья».

Виталина Ярховска