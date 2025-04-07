При пожаре в Щучье погибли два человека

В Щучье при пожаре в частном доме погибли два человека — 68-летний отец и 43-летний сын. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

По предварительной причине, возгорание произошло из-за короткого замыкания телевизора. Отец и сын вывели на улицу хозяйку и вернулись за документами и ценными вещами. При тушении их тела обнаружили пожарные. Пламя на семи кв. м ликвидировали восемь специалистов и две единицы техники. Местную жительницу госпитализировали.

Виталина Ярховска