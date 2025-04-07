«Новосибирскавтодор» подал иск на 32 млн рублей к «Таскшеринг Рус»

АО «Новосибирскавтодор» обратилось с иском в арбитражный суд Новосибирской области о взыскании с ООО «Таскшеринг Рус» задолженности в размере 31,96 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий не раскрывается.

По данным «Спарк-Интерфакс», речь в исковом заявлении идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств.

АО «Новосибирскавтодор» зарегистрировано в 1995 году. Это одна из ведущих дорожно-строительных компаний в Сибири. Специализируется на строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и инженерных сооружений. В 2024 году выручка организации составила 26,5 млрд руб. (+38%), убыток — 868 млн руб. против 864 млн руб. прибыли годом ранее.

ООО «Таскшеринг Рус» зарегистрировано в Москве в 2018 году. Виды деятельности: сбор неопасных отходов, строительство зданий, техобслуживание и ремонт автотранспортных средств, перевозка грузов и другие. По итогам 2024 года выручка компании составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 11 млн руб.

Михаил Кичанов