Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Трусовском районе Астрахани

Прокуратура приступила к проверке по факту дорожной аварии в Трусовском районе Астрахани, в результате которой погиб человек и еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло накануне, в воскресенье, в районе ул. Мосина. Там иномарка «Киа Рио», за рулем которой находилась женщина, выехала на встречку и протаранила пожарную машину. В аварии погибла водитель «Киа Рио», водителя спецавтотранспорта доставили в больницу.

На место происшествия выезжал и.о. прокурора Трусовского района Фарман Сардаров. Надзорное ведомство контролирует ход процессуальной проверки.

Павел Фролов