Апелляционный суд подтвердил пожизненный срок красноярскому педофилу

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Красноярского края Владислава Харлашина, получившего пожизненный срок за надругательство над 9-летней девочкой. «Судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции оставила приговор в отношении Харлашина без изменения, апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения»,— рассказали в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

Приговор 47-летнему Владиславу Харлашину Красноярский краевой суд вынес в декабре прошлого года и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый выследил 9-летнюю девочку, зашел за ней в квартиру и более трех часов надругался над ней, снимая происходящее на камеру смартфона. Уходя, насильник накачал жертву наркотиками. Ребенку, по заключению врачей, был причинен тяжкий вред здоровью «в форме посттравматического стрессового расстройства».

Осужденный и его защитник не согласились с назначенным наказанием и подали апелляционные жалобы.

Илья Николаев