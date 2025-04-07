Бухгалтера дальневосточной авиакомпании будут судить за кражу более 7 млн рублей

В Железнодорожный районный суд Хабаровска направлено уголовное дело в отношении бухгалтера авиакомпании ООО «Дальнереченск Авиа», сообщила Хабаровская транспортная прокуратура. В распространенном пресс-релизе говорится, что 46-летней хабаровчанке инкриминируется хищение вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

По версии следствия, будучи главным бухгалтером авиакомпании в период с мая 2018 года по декабрь 2022 года, фигурантка присвоила свыше 7,2 млн руб.

Получая вырученные от продажи авиабилетов деньги, она не обеспечила их учет, сохранность и оприходование в кассу. Далее распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Эрнест Филипповский, Хабаровск