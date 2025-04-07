Гурманские будни

Милан в Москве — новый негрони-бар в центре столицы

На Малой Бронной открылся новый бар ToMi от Fitz Gastro Project, который станет еще одной модной точкой на карте столичной коктейльной культуры. Здесь, по словам владельцев, они хотели воссоздать атмосферу Милана середины ХХ века, когда итальянцы неспешно наслаждались моментами dolce far niente — так называемого сладкого ничегонеделания, обсуждая философию и последние новинки моды, одновременно обращая внимание на тонкости вкусов.

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Интерьер, разработанный студией S+S Studio (Sundukovy Sisters), стал своеобразным переосмыслением классического миланского everyday chic — стиля, который сочетает в себе одновременно элегантность и непринужденность, свойственные повседневной жизни, но при этом с высокой степенью утонченности и модности. Такой миланский салон, но только на современный лад. В дневное время бар напоминает типичную итальянскую аперитивную зону. Однако вечером пространство преображается, и здесь начинается игра света и теней, превращая ToMi в живой негрони-бар, отголосок ночного Милана. Название ToMi скрывает в себе несколько смысловых слоев. Это не только отсылка к знаменитому коктейлю Milano-Torino, предшественнику Негрони, но и к известной велосипедной гонке, а также интерпретация традиционной итальянской коктейльной культуры с добавлением новых акцентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Карпаччо Карабинерос Мини бриошь краб Тартар из мраморной говядины Следующая фотография 1 / 3 Карпаччо Карабинерос Мини бриошь краб Тартар из мраморной говядины

Шеф-бармен Роман Морозов, руководя коктейльной картой, воссоздал как классические, так и неожиданные вариации коктейля Негрони. Так, Torino Hedonism — это многослойная интерпретация с оттенками ванили, персика и горечи вермутов. Вдохновленный фисташкой, Pistacchio Negroni — коктейль с бархатистым вкусом ореха, а Nitro Caffe Negroni с добавлением азота — оммаж итальянским кофейням и футуристичной барной культуре, присущей Милану. Наряду с Негрони в меню можно найти и другие коктейльные хиты — например, винтажный Lucien Gaudin с апельсиновым биттером и Boulevardier с ванильными нотами бурбона. Кухня ToMi не просто продолжает концепцию коктейльной карты, а представляет собой полноценное ресторанное гастрономичное меню. Шеф-повар Александр Ермаков создает блюда, которые в идеале сопровождают напитки, но могут быть и самостоятельными героями этой итальянской пьесы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Коктейль Negroni Classici Коктейль Riesling Negroni Коктейль Pistacchio Negroni Коктейль Negroni Sabayon Коктейль Milano Hedonism Коктейль Rossini Spritz Коктейль Nitro Caffe Negroni Коктейль Lychee Sakura Sbagliato Коктейль Pera Negroni Коктейль Red Currant Americano Коктейль Torino Hedonism Следующая фотография 1 / 11 Коктейль Negroni Classici Коктейль Riesling Negroni Коктейль Pistacchio Negroni Коктейль Negroni Sabayon Коктейль Milano Hedonism Коктейль Rossini Spritz Коктейль Nitro Caffe Negroni Коктейль Lychee Sakura Sbagliato Коктейль Pera Negroni Коктейль Red Currant Americano Коктейль Torino Hedonism

В основе философии местной кухни — внимание к текстурам и нюансам. Помимо разнообразных аперитивных закусок вроде итальянских оливок ночеларра, салями и сыра пекорино романо, в меню присутствуют тартар из мраморной говядины, который подается тут с лактоферментированными белыми грибами, карпаччо из креветок карбинерос с соусом юдзи-кодзи. Итальянская полента, подаваемая тут с камчатским крабом и маскарпоне,— не просто гарнир, а самостоятельное горячее блюдо. Вся паста выполнена вручную, включая мелкую круглую пасту птитим, которую подают с песто и осьминогом, а также тонкую длинную пасту тальярин с трюфелем — почти аналог знаменитой итальянской пасты «альфреддо» с трюфелем. Завершающим аккордом гастрономического путешествия станут десерты среди которых — негрони-тирамису, еще одно яркое напоминание о культовом коктейле и итальянский холодный десерт семифреддо.

Малая Бронная улица, дом 27/14 Ежедневно Пн-Вс: 12:00 до 23:00

Современный ужин на Солянке

10 апреля в Москве пройдет гастрономический ужин от одного из самых известных и инновационных шефов и рестораторов Санкт-Петербурга Дмитрия Блинова. Его ресторан Reborn, который славится современным подходом к мясной кухне, отправляется в столицу, чтобы представить свои блюда в ресторане Carniceria Vino.

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Это событие объединит два ресторана новой волны, известных своим творческим взглядом на мясные блюда и не только. Петербургский Reborn — это гастрономический мясной ресторан DuoBand, который по праву считается весьма прогрессивным местом. Его концепция — «Взгляд на мясо с другой стороны», что подразумевает сочетание классических и современных подходов к приготовлению мяса без привязки к конкретной кухне. Здесь можно попробовать как традиционные блюда, такие как утка по-пекински или английский веллингтон, так и уникальные авторские рецепты: шатобриан, курицу в корейском барбекю, диетическое мясо кролика и томленый брискет. Важно отметить, что основным приоритетом является всегда высочайшее качество продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сырный крокет с тартаром из говядины Фуагра с абрикосом и амаретто Ягненок с асадора Тартар с костным мозгом Карпаччо из выдержанного тонкого края Эмпанадас с томленой говядиной Следующая фотография 1 / 6 Сырный крокет с тартаром из говядины Фуагра с абрикосом и амаретто Ягненок с асадора Тартар с костным мозгом Карпаччо из выдержанного тонкого края Эмпанадас с томленой говядиной

На ужине 10 апреля в Carniceria Vino гостей ждет сет из шести блюд, который объединит разные блюда, включая закуску из горной форели с помело и юдзу-дрессингом. Затем подадут сырный крокет с тартаром из говядины и черным трюфелем, который сменит фуагра с абрикосом и амаретто. На горячее подадут равиоли с томленой щекой и пармой, а также рибай с капустой кейл и грушей. На десерт — ганаш из белого шоколада с грейпфрутом и манго. Кроме того, Carniceria Vino предложит гостям багет из пекарни с томатной сальсой и специальное вино и дижестивы для сопровождения ужина.

Цена сета составляет 12 тыс. руб. Ужин будет проходить в два временных слота: 18:00 и 21:00, и только в этот день гости смогут насладиться сет-меню. Солянка улица, дом 1/2, строение 1

Ольга Карпова