Обняться и помолчать

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На прошлой неделе только одно событие официально называлось «Почему, почему я лучше всех?» — это была выставка к 120-летию Даниила Хармса в петербургской KGallery Кристины Березовской. Однако любое другое мероприятие (неделя, впрочем, была на них не богата) явно задавалось теми же вопросами. Наверное, это и есть единственно верный подход к светским дисциплинам, иначе зачем вообще все это.

Если уж ты сам не считаешь себя наилучшим, то кто поверит?

Собственно, результатом такого подхода является ярмарка Art Russia от «Синергии». Впрочем, как институция госориентированная, «Синергия» в этом году (а это уже шестой выпуск ярмарки) избавилась от англицизмов. Теперь твердо и четко — только «Арт Россия». Да, с непременным присутствием зарубежной арт-продукции, но исключительно из дружественных стран. Не бегут организаторы и от таких мировых тенденций, как инклюзия: Филипп Киркоров смог купить пару работ молодой художницы Анны Калининой с синдромом Дауна. Сам-то господин Киркоров с вопросом Даниила Хармса просыпается, засыпает и смотрит в зеркало, так что на вопросы журналистов он экспертно ответил, что увлекся современным искусством два года назад и что представленные на ярмарке работы — «это мировой уровень». Эксперты поскромнее говорили, что скорее имеет место тотальное импортозамещение: вот они, наши российские Хокни, Дали, Ботеро, Бэконы, Баскии и, конечно же, Уорхолы. Впрочем, если еще несколько лет назад искусствоведа и куратора Зельфиру Трегулову на этой ярмарке было сложно представить, то теперь она любезно делилась впечатлениями об увиденном с предправления «Росгеологии» Сергеем Горьковым.

Из опытных коллекционеров были замечены Григорий Березкин и Александр Раппопорт. У последнего скоро открывается ресторан русской кухни буквально в нескольких шагах от Гостиного двора на Варварке — и вот он думал присмотреть какого-то арта. Казалось бы, при такой цели выбор был богат: русских красавиц, берез и героев «Союзмультфильма» здесь было без счета.

Нашлась даже реалистическая картина, где из запущенного огорода торчала голова статуи Свободы в натуральную величину (около нее притормаживали многие гости превью). Это был «Эскиз головы» художника Андрея Шатилова.

Ранее он уже выставлялся на Art Russia с портретами Сергея Есенина в футболке с QR-кодом и Владимира Ленина с красным смартфоном в руке; многие его работы размещены даже на сайте «Пикабу». И все же, не изменяя себе, господин Раппопорт прикупил пионеров. Но не таких глянцево-белых, как стоят у него в «Dr. Живаго», а небольшую деревянную скульптуру Сергея Судакова из проекта «Страница», где все дети будто со старых черно-белых снимков.

Выставка «Почему, почему я лучше всех? Хармс и компания» — совместный проект галереи и издательства «Вита Нова» — тоже начинается с черно-белых снимков: сохранились фото и самого маленького Даниила Ювачева (удивительно, до какой степени он похож на себя взрослого), и его родителей. Но самое интересное раскрывается дальше — в трагических, комичных и абсурдных историях из жизни Хармса и его круга. На стенах тут не эпигоны, а действительно Филонов и Малевич, но экспонатами не менее важными являются фисгармония и цилиндр Хармса, а артефактами по-настоящему редкими — его спасенные рукописи. Поскольку продюсером выставки стал совладелец арт-кабаре «Шум» Артем Балаев, в залах галереи по случаю вернисажа обнаружились артисты-перформансисты, предлагавшие Юлии Матвиенко, Кире Турчак и Павлу Каплевичу или обняться, или помолчать.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”