Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обняться и помолчать

Евгения Милова о светских событиях недели

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На прошлой неделе только одно событие официально называлось «Почему, почему я лучше всех?» — это была выставка к 120-летию Даниила Хармса в петербургской KGallery Кристины Березовской. Однако любое другое мероприятие (неделя, впрочем, была на них не богата) явно задавалось теми же вопросами. Наверное, это и есть единственно верный подход к светским дисциплинам, иначе зачем вообще все это.

Если уж ты сам не считаешь себя наилучшим, то кто поверит?

Собственно, результатом такого подхода является ярмарка Art Russia от «Синергии». Впрочем, как институция госориентированная, «Синергия» в этом году (а это уже шестой выпуск ярмарки) избавилась от англицизмов. Теперь твердо и четко — только «Арт Россия». Да, с непременным присутствием зарубежной арт-продукции, но исключительно из дружественных стран. Не бегут организаторы и от таких мировых тенденций, как инклюзия: Филипп Киркоров смог купить пару работ молодой художницы Анны Калининой с синдромом Дауна. Сам-то господин Киркоров с вопросом Даниила Хармса просыпается, засыпает и смотрит в зеркало, так что на вопросы журналистов он экспертно ответил, что увлекся современным искусством два года назад и что представленные на ярмарке работы — «это мировой уровень». Эксперты поскромнее говорили, что скорее имеет место тотальное импортозамещение: вот они, наши российские Хокни, Дали, Ботеро, Бэконы, Баскии и, конечно же, Уорхолы. Впрочем, если еще несколько лет назад искусствоведа и куратора Зельфиру Трегулову на этой ярмарке было сложно представить, то теперь она любезно делилась впечатлениями об увиденном с предправления «Росгеологии» Сергеем Горьковым.

Из опытных коллекционеров были замечены Григорий Березкин и Александр Раппопорт. У последнего скоро открывается ресторан русской кухни буквально в нескольких шагах от Гостиного двора на Варварке — и вот он думал присмотреть какого-то арта. Казалось бы, при такой цели выбор был богат: русских красавиц, берез и героев «Союзмультфильма» здесь было без счета.

Нашлась даже реалистическая картина, где из запущенного огорода торчала голова статуи Свободы в натуральную величину (около нее притормаживали многие гости превью). Это был «Эскиз головы» художника Андрея Шатилова.

Ранее он уже выставлялся на Art Russia с портретами Сергея Есенина в футболке с QR-кодом и Владимира Ленина с красным смартфоном в руке; многие его работы размещены даже на сайте «Пикабу». И все же, не изменяя себе, господин Раппопорт прикупил пионеров. Но не таких глянцево-белых, как стоят у него в «Dr. Живаго», а небольшую деревянную скульптуру Сергея Судакова из проекта «Страница», где все дети будто со старых черно-белых снимков.

Выставка «Почему, почему я лучше всех? Хармс и компания» — совместный проект галереи и издательства «Вита Нова» — тоже начинается с черно-белых снимков: сохранились фото и самого маленького Даниила Ювачева (удивительно, до какой степени он похож на себя взрослого), и его родителей. Но самое интересное раскрывается дальше — в трагических, комичных и абсурдных историях из жизни Хармса и его круга. На стенах тут не эпигоны, а действительно Филонов и Малевич, но экспонатами не менее важными являются фисгармония и цилиндр Хармса, а артефактами по-настоящему редкими — его спасенные рукописи. Поскольку продюсером выставки стал совладелец арт-кабаре «Шум» Артем Балаев, в залах галереи по случаю вернисажа обнаружились артисты-перформансисты, предлагавшие Юлии Матвиенко, Кире Турчак и Павлу Каплевичу или обняться, или помолчать.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Светская хроника

Предыдущая фотография
Журналист Екатерина Мухина (слева) и советник директора Третьяковской галереи Мария Китаева на церемонии открытия бутика LS Concierge

Журналист Екатерина Мухина (слева) и советник директора Третьяковской галереи Мария Китаева на церемонии открытия бутика LS Concierge

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Модный инфлюенсер Инга Берман (вторая справа) на церемонии открытия бутика LS Concierge

Модный инфлюенсер Инга Берман (вторая справа) на церемонии открытия бутика LS Concierge

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Совладелица виноградников и завода игристых вин «Золотая Балка» Снежана Георгиева (слева) на церемонии открытия бутика LS Concierge

Совладелица виноградников и завода игристых вин «Золотая Балка» Снежана Георгиева (слева) на церемонии открытия бутика LS Concierge

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Создательница Telegram-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская (слева) на церемонии открытия бутика LS Concierge

Создательница Telegram-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская (слева) на церемонии открытия бутика LS Concierge

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Блогер, предприниматель Дана Манасир на церемонии открытия бутика LS Concierge

Блогер, предприниматель Дана Манасир на церемонии открытия бутика LS Concierge

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Певец и предприниматель Тимати на открытии ярмарки Art Russia

Певец и предприниматель Тимати на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Корнелия Манго на открытии ярмарки Art Russia

Певица Корнелия Манго на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бьюти-блогер Алексей Жидковский на открытии ярмарки Art Russia

Бьюти-блогер Алексей Жидковский на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Евгений Бороденко (слева) на открытии ярмарки Art Russia

Актер Евгений Бороденко (слева) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ресторатор Александр Раппопорт (слева) и бизнесмен Александр Шенкман на открытии ярмарки Art Russia

Ресторатор Александр Раппопорт (слева) и бизнесмен Александр Шенкман на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Киселева на открытии ярмарки Art Russia

Актриса Александра Киселева на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник по фарфору Родион Артамонов (слева) и продюсер Андрей Фомин (справа) на открытии ярмарки Art Russia

Художник по фарфору Родион Артамонов (слева) и продюсер Андрей Фомин (справа) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гостья на открытии ярмарки Art Russia

Гостья на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос и его жена Ольга на открытии ярмарки Art Russia

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос и его жена Ольга на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Влад Лисовец (справа) на открытии ярмарки Art Russia

Стилист Влад Лисовец (справа) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров группы компаний ЕСН Григорий Березкин на открытии ярмарки Art Russia

Председатель совета директоров группы компаний ЕСН Григорий Березкин на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Владелица Askeri Gallery Полина Аскери (слева) на открытии ярмарки Art Russia

Владелица Askeri Gallery Полина Аскери (слева) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Глава компании «Si-Records» Игорь Сандлер (слева) и стилист Эстер Шенкман на открытии ярмарки Art Russia

Глава компании «Si-Records» Игорь Сандлер (слева) и стилист Эстер Шенкман на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов (в центре) на открытии ярмарки Art Russia

Президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов (в центре) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Генеральный директор, председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков (слева) и искусствовед Зельфира Трегулова (в центре) на открытии ярмарки Art Russia

Генеральный директор, председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков (слева) и искусствовед Зельфира Трегулова (в центре) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Заместитель министра просвещения России Владимир Желонкин (в центре) на открытии ярмарки Art Russia

Заместитель министра просвещения России Владимир Желонкин (в центре) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Аврора (в центре) на открытии ярмарки Art Russia

Телеведущая Аврора (в центре) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, бизнес-тренер и президент Академии ораторского мастерства Радислав Гандапас и основатель и генеральный директор Агентства интеллектуальных событий Анна Видуецкая на открытии ярмарки Art Russia

Слева направо: президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, бизнес-тренер и президент Академии ораторского мастерства Радислав Гандапас и основатель и генеральный директор Агентства интеллектуальных событий Анна Видуецкая на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналисты Павел Камин и Мария Федорова на праздновании первой годовщины со дня открытия Дворца тенниса в Лужниках

Журналисты Павел Камин и Мария Федорова на праздновании первой годовщины со дня открытия Дворца тенниса в Лужниках

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Дворца тенниса «Лужники» Булат Литвинов (слева) на праздновании первой годовщины со дня открытия Дворца тенниса в Лужниках

Директор Дворца тенниса «Лужники» Булат Литвинов (слева) на праздновании первой годовщины со дня открытия Дворца тенниса в Лужниках

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 25

Журналист Екатерина Мухина (слева) и советник директора Третьяковской галереи Мария Китаева на церемонии открытия бутика LS Concierge

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Модный инфлюенсер Инга Берман (вторая справа) на церемонии открытия бутика LS Concierge

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Совладелица виноградников и завода игристых вин «Золотая Балка» Снежана Георгиева (слева) на церемонии открытия бутика LS Concierge

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Создательница Telegram-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская (слева) на церемонии открытия бутика LS Concierge

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Блогер, предприниматель Дана Манасир на церемонии открытия бутика LS Concierge

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Певец и предприниматель Тимати на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Корнелия Манго на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бьюти-блогер Алексей Жидковский на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Евгений Бороденко (слева) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ресторатор Александр Раппопорт (слева) и бизнесмен Александр Шенкман на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Киселева на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Художник по фарфору Родион Артамонов (слева) и продюсер Андрей Фомин (справа) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гостья на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос и его жена Ольга на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Стилист Влад Лисовец (справа) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров группы компаний ЕСН Григорий Березкин на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Владелица Askeri Gallery Полина Аскери (слева) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Глава компании «Si-Records» Игорь Сандлер (слева) и стилист Эстер Шенкман на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов (в центре) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Генеральный директор, председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков (слева) и искусствовед Зельфира Трегулова (в центре) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Заместитель министра просвещения России Владимир Желонкин (в центре) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Аврора (в центре) на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, бизнес-тренер и президент Академии ораторского мастерства Радислав Гандапас и основатель и генеральный директор Агентства интеллектуальных событий Анна Видуецкая на открытии ярмарки Art Russia

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналисты Павел Камин и Мария Федорова на праздновании первой годовщины со дня открытия Дворца тенниса в Лужниках

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор Дворца тенниса «Лужники» Булат Литвинов (слева) на праздновании первой годовщины со дня открытия Дворца тенниса в Лужниках

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все